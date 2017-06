Regierung : CDU, Grüne und FDP billigen Koalitionsvertrag für Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein haben CDU, Grüne und FDP den Entwurf eines Koalitionsvertrags für ein sogenanntes Jamaika-Bündnis gebilligt. Alle 36 Mitglieder der großen Verhandlungsrunde stimmten zu. «Mir fällt ein Stein vom Herzen», sagte der voraussichtlich künftige Ministerpräsident Daniel Günther in Kiel. Am Vormittag will der CDU-Landeschef gemeinsam mit den Verhandlungsführern von Grünen und FDP die Pläne der künftigen Landesregierung und auch das Kabinett vorstellen. Offiziell unterzeichnet werden soll der Koalitionsvertrag erst am 27. Juni.

von dpa

erstellt am 16.Jun.2017 | 09:45 Uhr