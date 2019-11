Fußball : Champions League: Leipzig im Achtelfinale - BVB muss zittern

Avatar_prignitzer von dpa

27. November 2019, 23:12 Uhr

Borussia Dortmunds Chancen auf die Teilnahme am Achtelfinale der Champions League sind erheblich gesunken. Der Fußball-Bundesligist unterlag beim FC Barcelona mit 1:3. In der übernächsten Woche empfängt der BVB Slavia Prag zum letzten Gruppenspiel. Dort ist Dortmund auf Schützenhilfe von Barcelona im Parallel-Spiel bei Inter Mailand angewiesen. RB Leipzig schaffte dagegen erstmals den Sprung in die K.o.-Phase der Champions League. Die Sachsen trennten sich mit 2:2 von Benfica Lissabon. Letzter Vorrundengegner ist Olympique Lyon.