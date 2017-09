Kriminalität : Chemie-Attacken auf Spielplätze - 53-Jähriger gesteht

Ein von Kinderlärm genervter Anwohner hat gestanden, ätzenden Rohrreiniger auf Spielplätze in Aachen gestreut zu haben. Bei der Vernehmung habe der Mann auch gesagt, dass er sich von vielen Personen verfolgt gefühlt habe, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Eine psychiatrische Erkrankung sei nicht ausgeschlossen. Der Tatverdächtige soll seit Juni die ätzende Chemikalie an Grillhütten und auf Spielplätze gestreut haben. Drei Kinder waren leicht verletzt worden. Der Mann soll noch heute vor den Haftrichter. Die Ermittler waren ihm mit einer Fotofalle in dem Park auf die Spur gekommen.

von dpa

erstellt am 14.Sep.2017 | 14:57 Uhr