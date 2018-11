Wissenschaft : Chinesische Forscher verurteilten Gen-Experiment an Babys

von dpa

Peking (dpa) – Mehr als 100 chinesische Wissenschaftler haben in einem Protestbrief mit scharfer Kritik auf die Ankündigung ihres Kollegen He Jiankui reagiert, wonach erstmals Babys nach einer Genmanipulation zur Welt gekommen sein sollen. «Direkte Versuche am Menschen können nur als verrückt beschrieben werden», hieß es in dem Schreiben, das 122 Forscher unterzeichneten. Die Genauigkeit des von He Jiankui genutzten Verfahrens der Genschere Crispr/Cas und dessen Wirkungsweise seien ein sehr kontroverses Thema unter Wissenschaftlern. Die Versuche seien ein «schwerer Schlag für die weltweite Reputation der chinesischen Wissenschaft».