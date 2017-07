Leute : Chris Evans ist privat nicht gern in L.A. unterwegs

Beruflich ist Hollywood-Star Chris Evans viel in Los Angeles unterwegs - privat eher ungern. In der kalifornischen Filmstadt wolle ständig jemand etwas von ihm, sagte der «Captain America»-Darsteller in einem Interview der «Berliner Zeitung». «Wenn man in L.A. im Restaurant angesprochen wird und sich nett unterhält, dauert es meistens nicht lange, bis die andere Person sagt: "Vielleicht könntest du ja mal das Drehbuch lesen, das ich geschrieben habe.» In seiner Heimat Massachusetts sei das anders. Evans ist im Familiendrama «Begabt» in den deutschen Kinos zu sehen.

von dpa

erstellt am 10.Jul.2017 | 10:02 Uhr