Parteien : Chrupalla: AfD wird ernstzunehmende politische Kraft

Avatar_prignitzer von dpa

01. Dezember 2019, 15:59 Uhr

Der neue AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla sieht seine Partei auf dem Weg zu einer «wirklichen ernstzunehmenden politischen Kraft in Deutschland». Er rechne damit, dass die AfD dies in den kommenden Jahren werde, sagte der Bundestagsabgeordnete aus Sachsen beim Bundesparteitag in Braunschweig. Er nannte die AfD, die «spannendste und aufregendste Partei in Deutschland». Die GroKo sei längst schon nur noch eine KleiKo, sagte auch der zweite Vorsitzende Jörg Meuthen.