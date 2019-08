Regierung : Conte kündigt Regierung im «Zeichen der Neuheit» an

Avatar_prignitzer von dpa

29. August 2019, 14:20 Uhr

Der amtierende Ministerpräsident Giuseppe Conte hat ein «neues Kapitel» in der italienischen Regierung angekündigt. Man müsse so schnell wie möglich die politische Unsicherheit beenden, die diese Regierungskrise ausgelöst hat», sagte Conte, nachdem ihn Staatschef Sergio Mattarella mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt hatte. Es solle eine Regierung im «Zeichen der Neuheit» entstehen. Priorität habe die Arbeit an einem Haushaltsgesetz. Italien wolle zudem wieder eine Protagonistenrolle in Europa spielen.