Parteien : CSU verspricht in ihrem Wahlprogramm «Sicherheit und Orientierung»

von dpa

14. September 2018, 22:38 Uhr

Die CSU will bei der bayerischen Landtagswahl in vier Wochen mit dem Verweis auf eigenes Regierungshandeln, einer Fülle von Ankündigungen und dem Versprechen von Sicherheit und Orientierung punkten. «Wir wollen, dass Bayern dem Wind von Unsicherheit und Instabilität, der derzeit durch ganz Europa weht, standhält», heißt es im Landtagswahlprogramm «Ja zu Bayern!», das auf dem Parteitag an diesem Samstag in München vorgestellt und beschlossen werden soll. Das Papier wurde am späten Freitagabend parteiintern verschickt.