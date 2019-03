Börsen : Dax behauptet sich knapp über 11 600 Punkten

von dpa

01. März 2019, 18:48 Uhr

Eine überraschend deutliche Stimmungsaufhellung in der chinesischen Industrie hat dem Dax Rückenwind verliehen. Zum Handelsende behauptete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,75 Prozent auf 11 601 Punkte. Er hielt sich so knapp über der 11 600-Punkte-Marke, die er erstmals seit fast vier Monaten wieder geknackt hatte. Der Euro kostete zuletzt 1,1374 US-Dollar.