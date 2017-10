Börsen : Dax endet trotz Rekord unter 13 000 Punkten

von dpa

erstellt am 13.Okt.2017 | 18:21 Uhr

Der Dax hat die Marke von 13 000 Punkten wieder nicht verteidigen können. Einen Tag nach dem erstmaligen Überspringen der Marke kehrte er zwar zeitweise darüber zurück und stieg in der Spitze bis auf den Rekordstand von 13 036,74 Punkten. Letztlich verabschiedete er sich aber doch wieder knapp darunter ins Wochenende. 12991,87 Punkte bedeuteten am Ende ein dünnes Plus von 0,07 Prozent. Der Eurokurs stieg im Tageshoch bis auf 1,1875 US-Dollar, kam dann aber wieder auf 1,1836 Dollar zurück.