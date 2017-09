Migration : De Maizière will gleiche Asylverfahren in Europa

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat sich für einheitliche Leistungen und Asylverfahren in allen EU-Ländern ausgesprochen. «Die Leistungen für Flüchtlinge sind (in Deutschland) im EU-Vergleich ziemlich hoch», sagte er der «Rheinischen Post». In Ländern mit höheren Lebenshaltungskosten könne es entsprechende Kaufkraftzuschläge für die Berechtigten geben, fügte er hinzu. Auch beim Rechtsschutz müssten gleiche Standards gelten. «Bei uns können abgelehnte Asylbewerber über diverse rechtliche Klagewege ihre Abschiebung hinauszögern, deutlich mehr als anderswo.»

von dpa

erstellt am 09.Sep.2017 | 11:28 Uhr