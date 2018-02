Film : Del Toro gewinnt US-Regiepreis mit «Shape of Water»

von dpa

04. Februar 2018, 08:52 Uhr

Der Mexikaner Guillermo del Toro hat mit seinem Fantasy-Märchen «Shape of Water - Das Flüstern des Wassers» den Preis der US-Regisseursvereinigung DGA gewonnen. Damit festigte der Golden-Globe-Preisträger auch seine Chancen für einen Oscar. Die Liebesgeschichte zwischen einer stummen Putzfrau und einem mysteriösen Fischwesen ist mit 13 Nominierungen der große Favorit bei der Oscar-Gala am 4. März. Die DGA-Preise gelten als zuverlässiger Oscar-Vorbote. In ihrer 70-jährigen Geschichte gingen nur sieben DGA-Gewinner bei den Oscars in der Sparte «Beste Regie» leer aus.