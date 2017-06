Brände : Demonstranten verlangen nach Hochhausbrand Aufklärung

In London haben sich Demonstrationen für die Opfer des Hochhausbrands zu Protesten gegen die britische Regierung ausgeweitet. Tausende Menschen trafen sich am Abend in der Nähe des Grenfell Towers in Kensington und auch im Regierungsbezirk Westminster. Auf Bannern und Plakaten stand «Gerechtigkeit für Grenfell! Wir fordern die Wahrheit». Außerdem verlangten hunderte Menschen den Rücktritt von Premierministerin Theresa May. Bei dem Brand starben mindestens 30 Menschen, viele werden noch vermisst. Das Feuer hatte sich ungewöhnlich schnell über die Fassade ausgebreitet.

von dpa

erstellt am 16.Jun.2017 | 22:26 Uhr