Konflikte : Deniz Yücel wieder in Deutschland- Videobotschaft

von dpa

17. Februar 2018, 00:51 Uhr

Deniz Yücel ist wieder in Deutschland. Wenige Stunden nach seiner Freilassung aus türkischer Haft landete der «Welt»-Journalist am Abend an Bord einer Chartermaschine auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Der 44-Jährige hatte mehr als ein Jahr ohne Anklage in der Nähe von Istanbul in Untersuchungshaft gesessen. In einer Videobotschaft, die auf dem Twitter-Account «Freundeskreis #FreeDeniz» verbreitet wurde, dankte der 44-Jährige sichtlich bewegt allen, die in der ganzen Zeit an seiner Seite gestanden hätten. Nach Angaben von Außenminister Sigmar Gabriel wurden der Türkei für die Freilassung keine Gegenleistungen zugesagt.