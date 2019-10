Tourismus : DER Touristik: Beteiligung an Condor denkbar

Avatar_prignitzer von dpa

01. Oktober 2019, 07:46 Uhr

Der Reisekonzern DER Touristik hat wenig Interesse an einer Übernahme des insolventen deutschen Veranstalters Thomas Cook. «Wir haben ein sehr gut aufgestelltes Portfolio an Marken und Produkten», sagte Zentraleuropa-Chef Ingo Burmester der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich hat DER Touristik großes Interesse, dass der ebenfalls zum insolventen britischen Reisekonzern Thomas Cook gehörende Ferienflieger Condor weiter in der Luft bleibt. Eine anteilige Beteiligung würde er nicht grundsätzlich ausschließen.