G20 : Deutsch-türkische Spannnungen: Merkel trifft Erdogan

Hamburg (dpa) - Vor dem Hintergrund der deutsch-türkischen Spannungen ist der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammengetroffen. Dabei sei es um den bevorstehenden G20-Gipfel, das EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei und die bilateralen Beziehungen gegangen. Das sagte ein deutscher Regierungssprecher nach dem rund einstündigen Gespräch. Erdogan war am Abend nach Hamburg gekommen, wo er am G20-Gipfel teilnehmen wird. Es ist der erste Besuch des türkischen Staatschefs seit seinen Nazi-Beschimpfungen an die Adresse Merkels.

von dpa

erstellt am 07.Jul.2017 | 00:11 Uhr