Kriminalität : Deutsche Krankenschwester in Somalia entführt

von dpa

03. Mai 2018, 01:26 Uhr

Eine deutsche Mitarbeiterin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz ist in der somalischen Hauptstadt Mogadischu entführt worden. Das teilte die Hilfsorganisation in der Nacht mit. «Wir machen uns größte Sorgen um die Sicherheit unserer Kollegin», erklärte Daniel O'Malley, stellvertretender Leiter der IKRK-Mission in Somalia. Zu der Entführung kam es den Angaben zufolge gestern Abend, als bewaffnete Täter den IKRK-Komplex in Mogadischu stürmten. Derzeit liefen auf verschiedener Ebene Bemühungen, um die Freilassung der Frau zu erwirken, hieß es.