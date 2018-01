Konjunktur : Deutsche Wirtschaft steigert Wachstumstempo 2017 abermals

von dpa

erstellt am 11.Jan.2018 | 10:07 Uhr

Die deutsche Wirtschaft hat ihr Wachstumstempo 2017 gesteigert. Das Bruttoinlandsprodukt legte um 2,2 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt in Berlin mitteilte. Damit legte Deutschland das stärkste Wachstum seit 2011 hin. Getragen wurde der kräftige Wirtschaftsaufschwung demnach von der Kauflust der Verbraucher, gestiegenen Investitionen vieler Unternehmen und der starken Weltwirtschaft. Deutschlands Exporteure steuern 2017 auf das vierte Rekordjahr in Folge zu. In den ersten elf Monaten wurden Maschinen, Autos und andere Waren im Wert von 1,18 Billionen Euro ausgeführt.