Film : Deutscher Oscar-Kandidat wird in München gekürt

von dpa

30. August 2018, 02:24 Uhr

In München wird heute der deutsche Kandidat für den Auslands-Oscar gekürt. Am Vormittag will German Films, die Auslands-Vertretung des deutschen Films, bekanntgeben, welchen Beitrag sie nach Hollywood schickt. Der Gewinner soll bei der Oscar-Verleihung im kommenden Jahr die Trophäe für den besten nicht-englischsprachigen Film holen. Die Macher von elf Filmen hatten sich für den deutschen Oscar-Kandidaten beworben - unter den Filmen sind das Romy-Schneider-Drama «3 Tage in Quiberon» und «Werk ohne Autor», der neue Film von Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck.