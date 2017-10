Fußball : Deutschland empfängt Aserbaidschan

von dpa

erstellt am 08.Okt.2017 | 00:26 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft absolviert heute gegen Aserbaidschan das letzte Spiel der WM-Qualifikation. Bundestrainer Joachim Löw will mit seinem Team in Kaiserslautern den zehnten Sieg im zehnten Spiel feiern. Es wird ein paar Umstellungen geben. Torwart Bernd Leno sowie die Feldspieler Leroy Sané und Emre Can werden neu in die Startelf rücken. Die DFB-Elf hat das WM-Ticket bereits sicher, dazu reichte der 3:1-Sieg gegen Nordirland am Donnerstag.