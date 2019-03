International : Deutschland übernimmt Vorsitz im UN-Sicherheitsrat

von dpa

01. April 2019, 03:01 Uhr

Zum ersten Mal seit fast sieben Jahren hat Deutschland von diesem Montag an für einen Monat den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat inne. Bundesaußenminister Heiko Maas übernimmt den Vorsitz in New York von Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian. Deutschland leitet bis Ende April die Sitzungen des Sicherheitsrats und kann die Tagesordnung jenseits der aktuellen Krisen maßgeblich mitgestalten und eigene Themen setzen. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, die Themen sexuelle Gewalt gegen Frauen in Konflikten sowie Abrüstung und Rüstungskontrolle hervorzuheben.