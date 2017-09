Fußball : Deutschland vor dem Gruppensieg: Hummels sichert 2:1 in Tschechien

Weltmeister Deutschland hat seine weiße Weste auf dem Weg zur Fußball-WM 2018 in Russland gewahrt. Im siebten Qualifikationsspiel gelang mit 2:1 in Tschechien der siebte Sieg. Die frühe Führung durch Timo Werner glich der für Hertha BSC spielende Vladimir Darida zwar zunächst aus, doch Mats Hummels traf zwei Minuten vor dem Abpfiff zum entscheidenden 2:1 per Kopf. Damit führt Deutschland in der Gruppe C mit 21 Punkten vor Nordirland und Tschechien an. Am Montag könnte die deutsche Nationalmannschaft im Heimspiel gegen Norwegen in Stuttgart den Gruppensieg perfekt machen.

von dpa

erstellt am 01.Sep.2017 | 22:37 Uhr