EU : Deutschland will Diskussion über Flüchtlingsverteilung aussetzen

von dpa

25. Januar 2018, 13:29 Uhr

Die Bundesregierung ist bereit, die Diskussion über eine gleichmäßigere Verteilung von Flüchtlingen in Europa vorerst auszusetzen. In der Substanz brauche man selbstverständlich eine faire Verteilung, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Rande von EU-Beratungen in Sofia. Um Fortschritte bei der geplanten Reform des Asyl- und Flüchtlingssystems der EU zu erzielen, sei es aber wohl sinnvoll, sich erst auf andere Themen zu konzentrieren. Wegen des Streits über eine mögliche Quotenregelung zur Umverteilung von Flüchtlingen kommt die geplante Reform der EU-Asylpolitik nicht voran.