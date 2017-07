Fußball : DFB bereitet den Videobeweis-Einsatz auch im Pokal vor

Nach der Einführung des Video-Assistenten in der kommenden Bundesliga-Saison soll dieses Hilfsmittel auch im DFB-Pokal zum Einsatz kommen. Der Deutsche Fußball-Bund bereite entsprechende Schritte vor, berichtete die «Sport Bild». Aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen in den Stadien der 2. Bundesliga und darunter wäre der Video-Schiedsrichter dann aber nicht bei jedem Spiel dabei. Wahrscheinlicher sei es deshalb, dass er erst ab dem Achtel- oder Viertelfinale eingesetzt werde, dann aber in allen Stadien.

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 19:23 Uhr