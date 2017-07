Fußball : DFB-Frauen gewinnen EM-Generalprobe 3:1 gegen Brasilien

Die deutschen Fußballerinnen haben ihr letztes Test-Länderspiel vor der Europameisterschaft in den Niederlanden gewonnen. Die DFB-Auswahl von Bundestrainerin Steffi Jones besiegte in Sandhausen Brasilien mit 3:1. Die Tore für den Olympiasieger erzielten Linda Dallmann, Hasret Kayikci und Leonie Maier. Titelverteidiger Deutschland trifft im EM-Auftaktspiel am 17. Juli auf Schweden. Weitere Vorrundengegner sind Italien und Russland.

von dpa

erstellt am 04.Jul.2017 | 19:58 Uhr