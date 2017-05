Fußball : DFB nach Helene-Fischer-Auftritt: «Abläufe analysieren»

Der Deutsche Fußball-Bund will Auftritte wie jenen von Helene Fischer in der Halbzeitpause des DFB-Pokal-Endspiels überdenken. Wie immer werde man die Abläufe beim Finale analysieren und danach entscheiden, was man beibehalte oder verändere. Die Schlagersängerin war beim 2:1-Sieg von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt im Berliner Olympiastadion aufgetreten und wurde von beiden Fangruppen lautstark ausgepfiffen. Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic hatte die Showeinlage scharf kritisiert. Das habe dort nichts zu suchen.

von dpa

erstellt am 28.Mai.2017 | 12:45 Uhr