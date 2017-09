Fußball : DFB-Team wahrt makellose Bilanz: 6:0 gegen Norwegen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist nur noch einen Punkt von der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland entfernt. Der Titelverteidiger gewann in Stuttgart gegen Norwegen mit 6:0 und behauptete seine makellose Bilanz in der Gruppe C mit den achten Sieg im achten Spiel. Vor den letzten beiden Spielen führt die DFB-Mannschaft mit fünf Punkten vor Nordirland, das Tschechien 2:0 bezwang. In der nächsten Partie am 5. Oktober in Belfast gegen die Nordiren reicht dem Weltmeister ein Remis zur Qualifikation.

erstellt am 04.Sep.2017 | 22:43 Uhr