Fußball : DFB übergibt Bewerbungsunterlagen für EM 2024 an UEFA

von dpa

24. April 2018, 11:44 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund hat in Nyon fristgerecht seine Bewerbungsunterlagen für die EM 2024 bei der UEFA übergeben. DFB-Präsident Reinhard Grindel führte die deutsche Delegtion am Stammsitz der Europäischen Fußball-Union an. UEFA-Generalsekretär Theodore Theodoridis nahm das Bewerbungsdokument mit den Zusatzdokumenten entgegen. «Wir legen ein hervorragendes Bewerbungskonzept für ein perfekt organisiertes Turnier vor», sagte Grindel. Zur Delegation gehörte auch Bewerbungsbotschafter und DFB-Ehrenspielführer Philipp Lahm.