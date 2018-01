Handball : DHB hält nach EM-Aus an Handball-Bundestrainer Prokop fest

von dpa

Trotz des sportlichen Debakels bei der EM in Kroatien hält der Deutsche Handballbund an Bundestrainer Christian Prokop fest. «Der Trainer steht nicht zur Disposition. Das Ziel ist es, mit ihm weiterzumachen», sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning in Varazdin. Am Tag zuvor hatte der Titelverteidiger durch ein 27:31 gegen Spanien den Einzug ins Halbfinale nicht geschafft und war vorzeitig aus dem Turnier ausgeschieden. In den kommenden vier bis sechs Wochen solle das erneut schwache Abschneiden bei einem Großturnier nun analysiert werden.