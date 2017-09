Wetter : Dichte Wolken: Polarlichter in Deutschland kaum zu sehen

Eine fast flächendeckend dichte Wolkendecke macht den Polarlicht-Fans in Deutschland einen Strich durch die Rechnung. Am ehesten bestehe im Südosten Bayerns, in Niederbayern und in der Lausitz eine Chance auf eine wenigstens vorübergehend freie Sicht in den Nachthimmel, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts. Auch an der Nordsee könne es vielleicht kurze Wolkenlücken geben. Am Mittwoch hatte es starke Sonneneruptionen gegeben. Experten zufolge könnten in den Nächten zu Freitag und Samstag deshalb Polarlichter auch in mittleren Breiten zu sehen sein.

von dpa

erstellt am 08.Sep.2017 | 12:06 Uhr