Migration : «Diciotti»: Behörde ordnet Ausstieg von 16 Migranten an

von dpa

25. August 2018, 16:53 Uhr

Die Gesundheitsbehörde im Hafen von Catania hat den sofortigen Ausstieg von 16 Migranten an Bord des Rettungsschiffs «Diciotti» angeordnet. Bei zwei von ihnen bestehe Verdacht auf Tuberkulose, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Kurz darauf bestätigte das Innenministerium, dass die Migranten das Schiff verlassen hätten. Das Schiff der italienischen Küstenwache hatte am 16. August insgesamt 190 Migranten aufgenommen. 13 der Geretteten wurden bereits kurz danach nach Lampedusa gebracht, 27 Minderjährige konnten am Mittwochabend von Bord.