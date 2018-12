Jahreswechsel : Die Welt begrüßt 2019

von dpa

31. Dezember 2018, 01:44 Uhr

Mit Partys und Feuerwerk heißen Milliarden Menschen auf der Welt in der kommenden Nacht das neue Jahr 2019 willkommen. In Deutschland gab es dieses Jahr vor Silvester eine Debatte über den Sinn und Unsinn von Böllerei angesichts von Feinstaub und Aggressionen rund um die Jahreswechselnacht. Die größte Silvesterparty der Republik steigt wieder in Berlin am Brandenburger Tor. Das Wetter soll schmuddelig und feucht statt eiskalt werden. Vielerorts in der Republik soll ein Polizeiaufgebot Übergriffe wie inder Kölner Silvesternacht vor drei Jahren verhindern.