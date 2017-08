Auto : Dieselgipfel berät über Millionen Fahrzeuge

Im Kampf gegen Luftverschmutzung in großen Städten wollen Bund und Länder die Autobranche zu Abgas-Nachbesserungen an Millionen Fahrzeugen verpflichten. Bei einem nationalen Dieselgipfel heute in Berlin soll zudem eine zusätzliche Förderung von Projekten besiegelt werden, um den Schadstoffausstoß in Städten zu reduzieren - etwa mit digitalen Verkehrsleitsystemen. Gastgeber des Treffens sind Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und Umweltministerin Barbara Hendricks. Hintergrund sind auch drohende Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge in einigen Städten.

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 00:02 Uhr