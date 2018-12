Informationstechnologie : Digital-Gipfel zum Thema Künstliche Intelligenz beginnt

von dpa

03. Dezember 2018, 03:22 Uhr

Mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz beginnt am Vormittag in Nürnberg der zweitägige Digital-Gipfel der Bundesregierung. Die zwölfte Ausgabe steht unter dem Motto «Ein Schlüssel für Wachstum und Wohlstand». Zum Auftakt hat sich unter anderen Bundesinnenminister Horst Seehofer angekündigt. Er will am Nachmittag einen Impulsvortrag zum Thema KI und Cybersicherheit halten. Morgen werden Bundeskanzlerin Angela Merkel und weitere Bundesminister erwartet.