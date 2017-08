Auto : Dobrindt: Autoindustrie hat sich in schweres Fahrwasser gebracht

Unmittelbar vor dem sogenannten Dieselgipfel hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt Vorschläge der Autobranche im Kampf gegen Luftverschmutzung in großen Städten angemahnt. «Die Autoindustrie hat sich in richtig schweres Fahrwasser gebracht», sagte der CSU-Politiker der «Passauer Neuen Presse». Er finde es furchtbar, dass die Marke «Automobil made in Germany» in so eine Lage gebracht worden sei. Mit Blick auf das Treffen Heute in Berlin sagte der Minister, Ziel sei es, Ökologie und Mobilität näher zusammen zu bringen und eine Perspektive für die Mobilität der Zukunft zu geben.

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 05:00 Uhr