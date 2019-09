Wetter : «Dorian» offiziell Hurrikan der gefährlichsten Kategorie

Avatar_prignitzer von dpa

01. September 2019, 14:21 Uhr

Der Wirbelsturm «Dorian» ist zu einem Hurrikan der gefährlichsten Kategorie hochgestuft worden. Der Sturm nähert sich den Bahamas und erreicht Windgeschwindigkeiten von mehr als 260 Kilometer pro Stunde, erklärte das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami. Der Sturm könne sich in den kommenden Tagen auf dem Weg zur Ostküste der USA wieder abschwächen, werde aber ein sehr gefährlicher Hurrikan bleiben, hieß es weiter. Die Behörden der Bahamas riefen die Bürger auf, sich in Notunterkünfte und höherliegende Orte zu begeben.