EU : Downing Street: Termin zur Brexit-Abstimmung bleibt

von dpa

09. Dezember 2018, 03:49 Uhr

Das Büro der britischen Premierministerin Theresa May ist Spekulationen über eine mögliche Verschiebung der Abstimmung über den Brexit im Parlament entgegengetreten. «Die Abstimmung wird am Dienstag abgehalten», sagte ein Sprecher der Downing Street der britischen Agentur PA. Zuvor hatten Medien berichtet, May wolle die Abstimmung verschieben, um angesichts der drohenden Niederlage Zeit für neue Gespräche in Brüssel zu gewinnen. Es gilt zurzeit als unwahrscheinlich, dass das Parlament am Dienstag für das Brexit-Abkommen stimmt, das May mit Brüssel ausgehandelt hatte.