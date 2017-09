Notfälle : Drama in Italien: Einjährige von zwei Pitbulls totgebissen

In Italien ist ein einjähriges Mädchen Medienberichten zufolge von zwei Pitbulls totgebissen worden. Das Kind, das mit dem Großvater alleine zu Hause war, habe zunächst im Garten mit den Hunden gespielt, sei dann aber attackiert worden, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Der Großvater habe noch versucht, die Tiere von dem Kind abzubringen, sei dabei aber selbst gebissen worden. Als die Polizei am Haus der Familie in der norditalienischen Gemeinde Flero eintraf, waren die Pitbulls noch immer so aggressiv, dass sie erschossen wurden.

von dpa

erstellt am 17.Sep.2017 | 23:27 Uhr