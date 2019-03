Konflikte : Drohende Festnahme deutscher Urlauber: Ankara dementiert

von dpa

06. März 2019, 15:12 Uhr

Ankara hat Berichte, wonach Deutsche bei der Einreise in die Türkei gefährdet seien, als «haltlos» zurückgewiesen. Entsprechende Aussagen des türkischen Innenministers Süleyman Soylu seien «eindeutig aus dem Zusammenhang gerissen und verzerrt», teilte das türkische Außenministerium mit. Touristen aus Deutschland und allen anderen Ländern seien in der Türkei nach wie vor willkommen. Deutsche Zeitungen hatten berichtet, Urlauber aus Deutschland, die als Regierungsgegner in der Türkei gelten, könnten bei der Einreise festgenommen werden.