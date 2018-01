Medien : Dschungelcamp eröffnet - Tina York wurde schlecht

von dpa

20. Januar 2018, 00:45 Uhr

RTL hat sich nicht lumpen lassen. Gleich zum Start des Dschungelcamps 2018 ging es richtig eklig zu. Alle zwölf Kandidaten der Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» mussten in der ersten Ausgabe im australischen Urwald widerliche Speisen zu sich nehmen wie Straußenfuß, Kakerlakenbrühe oder Kamelhirn, in fauligem Tierfleisch waten oder in fiese Viecher hineingreifen. Zu den prominentesten Vertretern gehören bei der 12. Staffel Ex-Profi-Fußballer Ansgar Brinkmann, Uwe Ochsenknechts Ex Natascha und Schlagersängerin Tina York, der gleich zu Beginn schlecht wurde.