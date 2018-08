Agrar : Dürre schafft Landwirte - Verbraucher merken Ernteausfälle

von dpa

19. August 2018, 17:12 Uhr

Die wegen des ungewöhnlich trockenen Sommers schlechte Ernte in Nordeuropa werden die Verbraucher voraussichtlich auch beim Lebensmittelkauf spüren. Allerdings sind die Auswirkungen unterschiedlich. Bei Milchprodukten wie Trinkmilch, Käse oder Butter sei es zum Beispiel denkbar, dass es auch über den Sommer hinaus zu einer Drosselung der Milchproduktion komme, sagte Andreas Gorn von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft in Bonn der dpa. «Wenn Milch knapp bleibt, werden die Preise wahrscheinlich auch steigen.» Bei Gemüse hängen die Preisauswirkungen sehr vom Produkt ab, so Experten.