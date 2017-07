Film : «Dunkirk» stürmt an Spitze von Nordamerikas Kinocharts

Seit Steven Spielbergs «Der Soldat James Ryan» 1998 ist kein Film über den Zweiten Weltkrieg mehr so erfolgreich angelaufen: Mit «Dunkirk» landete der gebürtige Brite Christopher Nolan jetzt einen Volltreffer. Das Drama über die verzweifelte Lage von Hunderttausenden Soldaten im französischen Küstenort Dünkirchen beim Angriff der Nazis im Mai 1940 stürmte an die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts. Nach ersten Hochrechnungen des «Box Office Mojo» startete «Dunkirk» in den USA und Kanada mit Einnahmen von 50,5 Millionen Dollar. Diese Woche läuft das Drama in Deutschland an.

von dpa

erstellt am 24.Jul.2017 | 03:30 Uhr