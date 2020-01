Parteien : Durchsuchungen bei Gauland: Verdacht auf Steuerhinterziehung

Avatar_prignitzer von dpa

30. Januar 2020, 15:55 Uhr

Wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung ist die Wohnung von AfD-Fraktionschef Alexander Gauland in Potsdam durchsucht worden. Wie ein Fraktionssprecher bestätigte, hielt sich Gauland wegen einer Erkältung nicht im Plenum des Bundestages auf, sondern war zuhause, als die Beamten anrückten. Kurz zuvor hatte der Bundestag Gaulands Immunität aufgehoben und damit zugleich die Polizeiaktion genehmigt. Angeordnet hatte diese die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main.