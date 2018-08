Tourismus : Eiffelturm weiter geschlossen - Touristen enttäuscht

von dpa

02. August 2018, 11:49 Uhr

Große Enttäuschung für Paris-Besucher: Der Eiffelturm ist auch am Donnerstag wegen eines Streiks geschlossen geblieben. Es werde mit den Gewerkschaften verhandelt, um die Touristenattraktion mit über sechs Millionen Besuchern pro Jahr so schnell wie möglich wieder zu öffnen, teilte die Betreibergesellschaft Sete mit. Der Turm war am Mittwoch geschlossen worden. Die Beschäftigten wehren sich der Gewerkschaft CGT zufolge gegen ein neues Zugangssystem. Demnach wird die Hälfte der Tickets über das Internet verkauft.