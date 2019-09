Wissenschaft : Eisfläche der Arktis stark geschrumpft

Avatar_prignitzer von dpa

13. September 2019, 15:46 Uhr

Die von Meereis bedeckte Fläche in der Arktis ist so klein wie seit sieben Jahren nicht mehr. Nur noch rund 3,9 Millionen Quadratkilometer des Arktischen Ozeans seien zum Ende der Schmelzperiode mit Meereis bedeckt, teilte das Alfred-Wegener-Institut mit. So sank das jährliche Minimum erst zum zweiten Mal seit Beginn der Satellitenmessungen im Jahr 1979 unter vier Millionen Quadratkilometer. Die Wissenschaftler werden erst im Oktober die endgültige Bilanz für 2019 ziehen.