Demonstrationen : Elke Büdenbender entsetzt von antisemitischen Übergriffen

25. April 2018, 13:58 Uhr

First Lady Elke Büdenbender hat besorgt auf die jüngsten antisemitischen Vorfälle in Deutschland reagiert. Im Hessischen Rundfunk sagte die Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Berichten, dass sich Juden in Deutschland nicht mehr mit Kippa auf die Straße trauten: «Das entsetzt mich sehr.» Die Religionsfreiheit stehe im Grundgesetz: «Man muss hier religiöse Abzeichen, egal von welcher Religion, tragen dürfen, ohne dass man dafür angegriffen wird.» Ein Vorfall in Berlin vor gut einer Woche hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt.