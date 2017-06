Telekommunikation : Ende der Roaminggebühren

Im Mobilfunk in der Europäischen Union bricht eine neue Ära an: Mit dem heutigen Tag fallen die Roaminggebühren weg. Grundsätzlich können nun alle Verbraucher in jedem Land der EU sowie in Liechtenstein, Island und Norwegen zu ihren Heimattarifen telefonieren oder Nachrichten verschicken. Die Roaminggebühren hatten vor allem den großen Mobilfunkanbietern in Europa Milliarden eingebracht. Die Gebühren waren in den vergangenen Jahren aber bereits deutlich gesenkt worden.

von dpa

erstellt am 15.Jun.2017 | 01:24 Uhr