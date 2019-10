Darts : Engländer Rob Cross ist zum ersten Mal Darts-Europameister

Avatar_prignitzer von dpa

27. Oktober 2019, 22:53 Uhr

Der englische Ex-Weltmeister Rob Cross hat sich zum ersten Mal den Titel als Darts-Europameister gesichert. Am Finaltag in Göttingen gewann der 29-Jährige mit dem Spitznamen «Voltage» das Finale vor 3000 Zuschauern gegen den früheren walisischen Rugby-Profi Gerwyn Price mit 11:6. Zuvor hatte er im Halbfinale Mitfavorit Daryl Gurney aus Nordirland mit 11:9 bezwungen. Cross folgt damit auf seinen Landsmann James Wade, der das Turnier im vergangenen Jahr in Dortmund für sich entschieden hatte.