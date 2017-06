Menschenrechte : Entscheidung über Behandlung von todkrankem Baby

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte veröffentlicht heute seine Entscheidung über die Fortsetzung der Behandlung eines todkranken Babys in Großbritannien. Die Eltern möchten den zehn Monate alten Charlie, der an einer seltenen genetischen Erkrankung leidet, für eine experimentelle Therapie in die USA bringen. Die behandelnden Ärzte sind allerdings überzeugt, dass die Therapie nicht helfen würde und wollen die lebenserhaltenden Maßnahmen einstellen. Es geht heute zunächst nur um eine Fortsetzung der Behandlung des Kindes, ein Urteil in der Sache folgt später.

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 02:04 Uhr