Erdbeben : Erdbeben der Stärke 7,7 vor russischer Ostküste

Vor der Ostküste Russland ist in der Nacht ein Erdbeben der Stärke 7,7 registriert worden. Das teilte die US-Erdbebenwarte mit. Das Beben habe sich 199 Kilometer östlich vom Dorf Nikolskoje in der Region Kamschatka in einer Tiefe von 11,7 Kilometern ereignet. Das Pazifik-Warnzentrum hob eine Tsunami-Warnung wieder auf. Laut Helmholtz-Zentrum Potsdam erreichte das Beben eine Stärke von 7,2.

von dpa

erstellt am 18.Jul.2017 | 04:08 Uhr